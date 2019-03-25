Мода 2019: трендовые окрашивания и стрижки этой весны (Фото) Стильное каре, роскошные длинные локоны, стрижка пикси, окрашивание в платиновый блонд или в смелый розовый тон. Хотите изменить цвет волос или стрижку? Вам надоел привычный образ, вы хотите чего-то неожиданного? Мы расскажем о главных тенденциях окрашивания и стильных стрижках этой весны.