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Вторник, 26.03.2019
Неделя моды в Сеуле: лучшие street style образы (Фото)
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Неделя моды в Сеуле: лучшие street style образы (Фото)

Недавно в Сеуле прошла Неделя моды, которая с каждым годом привлекает к себе все больше и больше внимания со стороны фешн-критиков и модников во всего мира. Корейцы очень любят сочетать европейские, мировые и собственные тренды, диктуя моду на эпатаж. Таким образом можно утверждать, что корейский стиль славится невероятной смелостью.
Фото: style.nv.ua
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18:40 Пн, 25 Март 2019 Телеграф
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