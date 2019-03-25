Неделя моды в Сеуле: лучшие street style образы (Фото) Недавно в Сеуле прошла Неделя моды, которая с каждым годом привлекает к себе все больше и больше внимания со стороны фешн-критиков и модников во всего мира. Корейцы очень любят сочетать европейские, мировые и собственные тренды, диктуя моду на эпатаж. Таким образом можно утверждать, что корейский стиль славится невероятной смелостью.