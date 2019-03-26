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Вторник, 26.03.2019
Весенний маникюр 2019: нежный цветочный минимализм для прекрасных дам (Фото)
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Весенний маникюр 2019: нежный цветочный минимализм для прекрасных дам (Фото)

Не секрет, что маникюрная индустрия в какой-то мере не может определится в своих предпочтениях. Но на самом деле это ни маникюрная индустрия не может определиться, а просто с каждым новым сезоном, входит что-то новое, а то что было после уже уходить на второй план. Вот и весной в тренд маникюрной индустрии входит полноценный минимализм с дизайнерским цветочным рисунком. Весенний маникюр с цветочным минимализмом, заслуживает особого внимания, ведь он очень нежный и интересный. Такой маникюр с легкостью станет украшениям для ногтей разных форм, а так же и длина ногтей совсем не будет смущать хоть это короткие ногти или длинные, все равно маникюр будет бесподобным.
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