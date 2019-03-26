Скачать
Среда, 27.03.2019
Маникюр 2019: нейл-арт короны на ногтях (Фото)
1 / 20

Маникюр 2019: нейл-арт короны на ногтях (Фото)

И пусть корона не украсит вашу прическу - на ногтях такой оригинальный дизайн будет выглядеть ничуть не хуже. Какие же варианты дизайна актуальны в 2019-м и где такой маникюр будет кстати?Если на работе нет строгих правил в отношении маникюра, можно смело просить у мастеров нарисовать вам корону. Ваш стиль - женственные платья и романтичные локоны? Лучше всего подойдет пастельная цветовая гамма: нежно-голубой, розовый, персиковый. Корона в таком случае получится особенно эффектной, если для нее вы выберете лак с блестками (например, золотой/серебряный) или стразы.
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

Маникюр, Корона, Рисунки на ногтях, Нейл-арт, маникюр 2019, Корона на ногтях.
14:57 Вт, 26 Март 2019 Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь