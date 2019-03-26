Маникюр 2019: нейл-арт короны на ногтях (Фото) И пусть корона не украсит вашу прическу - на ногтях такой оригинальный дизайн будет выглядеть ничуть не хуже. Какие же варианты дизайна актуальны в 2019-м и где такой маникюр будет кстати?Если на работе нет строгих правил в отношении маникюра, можно смело просить у мастеров нарисовать вам корону. Ваш стиль - женственные платья и романтичные локоны? Лучше всего подойдет пастельная цветовая гамма: нежно-голубой, розовый, персиковый. Корона в таком случае получится особенно эффектной, если для нее вы выберете лак с блестками (например, золотой/серебряный) или стразы.