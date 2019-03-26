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Среда, 27.03.2019
Мода 2019: мужские туфли - тенденции и тренды на весну-лето (Фото)
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Мода 2019: мужские туфли - тенденции и тренды на весну-лето (Фото)

Туфли для мужчин всегда будут актуальны для любого мероприятия и для мужчин любого возраста. В сезоне весна-лето будут играть роль как классические тенденции, так и будут приниматься к вниманию современные варианты видения дизайна обуви для мужчин. Предлагаем вам пересмотреть варианты мужской обуви, которая подойдет вам по качеству и удобству.
Фото: pixabay.com
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17:06 Вт, 26 Март 2019 Телеграф
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