Лунный календарь стрижки, окраски волос, маникюра на апрель 2019

Смотрите подробный лунный календарь для стрижки и окраски волос, маникюра и педикюра в апреле 2019 года и планируйте посещение мастера.
1 апреля 2019 года, 25-26 лунный день, убывающая Луна в Водолее.
Стрижка - в этот день получится привести волосы в порядок.
Окраска волос - русые оттенки сделает вас неотразимой в глазах противоположного пола.
Маникюр, педикюр - с "бриллиантовым" маникюром, будете в тренде.
Уход за лицом - сегодня можно делать только натуральные маски, это придаст коже здоровый вид.
Уход за телом - пластические операции принесут желаемый эффект.
2 апреля 2019 года, 26-27 лунный день, убывающая Луна в Рыбах.
Стрижка - состригая волосы, обречёте себя на неудачу.
Окраска волос - не получится желаемый результат.
Маникюр, педикюр - посвятите этот день борьбе с загрубелой кожей.
Уход за лицом - перенесите все манипуляции на другой день.
Уход за телом - отдохните.
3 апреля 2019 года, 27-28 лунный день, убывающая Луна в Рыбах.
Стрижка - не рекомендуется сегодня стричь волосы. Отдайте предпочтение объемным укладкам - это может принести достаток.
Окраска волос - окрашивать волосы сегодня можно только щадящими красителями.
Маникюр, педикюр - делать маникюр сегодня не рекомендуется, так как в последствии они будут хуже расти, слоиться и ломаться.
Уход за лицом - эффективно лечение угревой сыпи.
Уход за телом - сегодня прекрасный день чтобы отказаться от вредных привычек.
4 апреля 2019 года, 28-29 лунный день, убывающая Луна в Овне.
Стрижка - неудачный день, после стрижки долго будет мучить недомогание.
Окраска волос - отличный день для тонирования.
Маникюр, педикюр - отличный день для массажа ног и рук.
Уход за лицом - идеальный день для подтягивающих масок.
Уход за телом - физическую активность используйте для самомассажа.
5 апреля 2019 года, 29, 30-1 лунный день, новая Луна в Овне.
Стрижка - лучше не стригите волосы в этот день, если не хотите, чтобы Ваш любимый ушел на сторону.
Окраска волос - неблагоприятный день для окраски волос. Волосы потеряют свой блеск, а вы жизненную энергию.
Маникюр, педикюр - подстригать ногти сегодня к ссорам и неудачам. Лучше сегодня начать курс массажа ног, рук и всего тела. Это поможет вам укрепить свой иммунитет.
Уход за лицом - будут полезны успокаивающие маски и ванночки.
Уход за телом - займитесь собой, сделайте расслабляющие ванночки для ног и локтей, сделайте зарядку, посетите сауну или солярий.
6 апреля 2019 года, 1-2 лунный день, растущая Луна в Овне.
Стрижка - сегодня лучше сделать укладку.
Окраска волос - лучше уделить оздоровительным процедурам.
Маникюр, педикюр - маникюр лучше заменить процедурами по уходу за кожей рук.
Уход за лицом - маски с витаминным комплексом отлично усвоятся.
Уход за телом - прекрасное начало для осуществления больших оздоровительных программ.
7 апреля 2019 года, 2-3 лунный день, растущая Луна в Тельце.
Стрижка - стрижка позволит выгодно подчеркнуть ваш образ.
Окраска волос - хорошее время для окрашивания в натуральные оттенки.
Маникюр, педикюр - благоприятный день для ухода за кутикулой.
Уход за лицом - сегодня хорошо использовать эфирные масла для питания кожи.
Уход за телом - лучше займитесь творчеством.
8 апреля 2019 года, 3-4 лунный день, растущая Луна в Тельце.
Стрижка - принесёт пользу самочувствию.
Окраска волос - в этот день итог будет великолепным.
Маникюр, педикюр - маникюр и педикюр никак не повлияют на состояние ногтей.
Уход за лицом - эффективны будут любые маски из глины.
Уход за телом - негативно скажутся на самочувствии любые физические нагрузки.
9 апреля 2019 года, 4-5 лунный день, растущая Луна в Близнецах.
Стрижка - подстригшись, укрепите корни волос.
Окраска волос - благоприятный день для окраски во все оттенки рыжего.
Маникюр, педикюр - обрезание ногтей плохо скажется на ваших отношениях с начальством.
Уход за лицом - благоприятный день для любых операций.
Уход за телом - займитесь фигурным катанием.
10 апреля 2019 года, 5-6 лунный день, растущая Луна в Близнецах.
Стрижка - жесткие волосы станут вашим достоинством, если сделаете стрижку в этот день.
Окраска волос - сегодня стоит задуматься о смене цвета волос.
Маникюр, педикюр - вместе с ногтями уйдет и здоровье.
Уход за лицом - обратите внимание на косметику на основе минеральной воды.
Уход за телом - решайте сами, стоит заниматься телом или нет.
11 апреля 2019 года, 6-7 лунный день, растущая Луна в Раке.
Стрижка - лучше воздержаться от похода к парикмахеру.
Окраска волос - окраска волос станет предметом насмешек.
Маникюр, педикюр - маникюр сделает ногти ломкими и тонкими.
Уход за лицом - сегодня можно применить только скраб.
Уход за телом - не очень удачный день для всяких процедур.
12 апреля 2019 года, 7-8 лунный день, растущая Луна в Раке.
Стрижка - смена причёски заставит вас комплексовать.
Окраска волос - дайте отдых своим волосам.
Маникюр, педикюр - благоприятное время чтобы сделать ванночки для ног.
Уход за лицом - сегодня кожа не нуждается в вашей заботе.
Уход за телом - массаж приведёт к усталости.
13 апреля 2019 года, 8-9 лунный день, растущая Луна во Льве.
Стрижка - стрижка волос благоприятно скажется на общении с противоположным полом.
Окраска волос - окрашивание усилит иммунитет.
Маникюр, педикюр - подходящее время для стимулирования роста ногтей.
Уход за лицом - благоприятный день для процедур по омоложению кожи.
Уход за телом - займитесь питанием кожи.
14 апреля 2019 года, 9-10 лунный день, растущая Луна во Льве.
Стрижка - идеальный день для экспериментов с укладкой, многообразие укладок позволит создавать каждый день новый образ.
Окраска волос - сегодня идеальный день для кардинального изменения цвета волос.
Маникюр, педикюр - красный цвет привлечёт нужного человека противоположного пола.
Уход за лицом - после процедур кожа лица заметно помолодеет.
Уход за телом - точечный массаж существенно замедлит старение.
15 апреля 2019 года, 10-11 лунный день, растущая Луна во Льве.
Стрижка - благоприятный день для стрижек.
Окраска волос - волосы приобретут объем.
Маникюр, педикюр - острые ногти и стилеты к финансовому благополучию.
Уход за лицом - сегодня получится только изменить форму носа.
Уход за телом - уделите внимание бёдрам в спортзале.
16 апреля 2019 года, 11-12 лунный день,растущая Луна в Деве.
Стрижка - превзойдет все ожидания.
Окраска волос - день подходит для экспериментов с неоновыми красками.
Маникюр, педикюр - благоприятный день для любых процедур.
Уход за лицом - практически все средства сегодня могут вызвать аллергию или покраснения.
Уход за телом - проведите процедуры по очищению кожи.
17 апреля 2019 года, 12-13 лунный день, растущая Луна в Деве.
Стрижка - порадует и притянет уважение окружающих.
Окраска волос - окрашивая волосы, отдайте предпочтение мягким красителям.
Маникюр, педикюр - удачный день для похода в салон.
Уход за лицом - неблагоприятный день для пилинга и очищения пор.
Уход за телом - домашние ванночки из соли и мяты прекрасно снимут усталость в ногах.
18 апреля 2019 года, 13-14 лунный день, растущая Луна в Весах.
Стрижка - хороший день для биозавивки.
Окраска волос - лучше не красить волосы в этот день.
Маникюр, педикюр - подпилив ногти ускорите их рост.
Уход за лицом - в этот день лучше отказаться от различных масок.
Уход за телом - татуировка сегодня получится идеально.
19 апреля 2019 года, 14-15 лунный день, полная Луна в Весах.
Стрижка - новая причёска испортит вам настроение.
Окраска волос - окраска волос негативно скажется на самочувствии.
Маникюр, педикюр - сегодня не стоит сильно воздействовать на ногти, лучше просто подпилите их.
Уход за лицом - сегодня можно только слегка подкраситься.
Уход за телом - один из лучших периодов для большинства косметических процедур.
20 апреля 2019 года, 15-16 лунный день, убывающая Луна в Скорпионе.
Стрижка - стрижка станет предметом обсуждений и сплетен.
Окраска волос - благоприятный день для колорирования.
Маникюр, педикюр - парафинотерапия заметно укрепит ногти.
Уход за лицом - не стоит пользоваться косметикой, кожа станет серой и потеряет эластичность.
Уход за телом - посвятите день снятию усталости.
21 апреля 2019 года, 16-17 лунный день, убывающая Луна в Скорпионе.
Стрижка - стрижка принесёт только разочарование.
Окраска волос - смена цвета приведёт к неожиданным приобретениям.
Маникюр, педикюр - займитесь укрепляющими масками для рук и ног.
Уход за лицом - скрабы окажут плохое влияние.
Уход за телом - прекрасный эффект ждите от ручного массажа.
22 апреля 2019 года, 17-18 лунный день, убывающая Луна в Стрельце.
Стрижка - сделает вас моложе и ярче.
Окраска волос - стоит уделить время градуированию.
Маникюр, педикюр - все эксперименты разочаруют.
Уход за лицом - прекрасное время для фруктовых масок.
Уход за телом - хороший день чтобы привыкнуть к контрастному душу.
23 апреля 2019 года, 18 лунный день, убывающая Луна в Стрельце.
Стрижка - подстригитесь сегодня, чтобы привлечь на свою сторону удачу в делах, учебе и бизнесе.
Окраска волос - в этот день разрешается окрашивать волосы только в цвет, который влияет на вас позитивно.
Маникюр, педикюр - маникюр сегодня поможет утвердиться в обществе, повысит ваш авторитет и поможет реализовать талант.
Уход за лицом - сегодня можно делать пластику лица и шеи, удалять нежелательные волосы и новообразования с лица.
Уход за телом - хорошо эпилировать волосы на любых участках тела.
24 апреля 2019 года, 18-19 лунный день, убывающая Луна в Козероге.
Стрижка - подстригитесь сегодня, если хотите привлечь в свою жизнь деньги, финансовое благополучие и повысить свой авторитет в коллективе.
Окраска волос - окрашивать волосы можно в любой цвет.
Маникюр, педикюр - состригать ногти сегодня, вы состригаете свои проблемы.
Уход за лицом - не рекомендуется использование кремов на гормональной основе, а также новых видов косметических средств.
Уход за телом - этот день подходит для нанесения татуировок, пирсинга.
25 апреля 2019 года, 19-20 лунный день, убывающая Луна в Козероге.
Стрижка - идеальный день для смены причёски.
Окраска волос - окраска спровоцирует стресс.
Маникюр, педикюр - подстригите сегодня ногти и успех не покинет вас.
Уход за лицом - подходящее время для отбеливающих масок на тканевой основе.
Уход за телом - сегодня вас порадуют упражнения на растяжку.
26 апреля 2019 года, 20-21 лунный день, убывающая Луна в Козероге.
Стрижка - очень благоприятное время для стрижки.
Окраска волос - волосы станут тусклыми и тонкими.
Маникюр, педикюр - теплые оттенки поспособствуют моральному отдыху.
Уход за лицом - благоприятный день для использования крема от морщин.
Уход за телом - стоит уделить время здоровью кожи.
27 апреля 2019 года, 21-22 лунный день, убывающая Луна в Водолее.
Стрижка - сделает вас неуязвимой перед конкурентами.
Окраска волос - каштановый цвет волос привнесёт в жизнь равновесие.
Маникюр, педикюр - аквариумный маникюр привлечёт приключения и приятные эмоции.
Уход за лицом - поход к дантисту сделает улыбку обворожительной.
Уход за телом - идеальный день чтобы пойти в спортивный зал.
28 апреля 2019 года, 22-23 лунный день, убывающая Луна в Водолее.
Стрижка - сделайте термострижку, это поможет дольше избегать посечённых кончиков.
Окраска волос - идеальный день для окрашивания, даже ярко-синий цвет волос не отпугнет удачу.
Маникюр, педикюр - можно попробовать что-то необычное.
Уход за лицом - нейтральный день для косметических процедур.
Уход за телом - попробуйте домашние скрабы для тела.
29 апреля 2019 года, 23-24 лунный день, убывающая Луна в Рыбах.
Стрижка - неблагоприятный день для стрижки, но удачный для улучшения волос с помощью увлажнения и питания.
Окраска волос - если не хотите навредить волосам, воздержитесь от окрашивания.
Маникюр, педикюр - обрезать ногти не стоит, это принесёт много болезней.
Уход за лицом - после маски лицо будет выглядеть старше.
Уход за телом – в этот день оставьте тело в покое.
30 апреля 2019 года, 24-25 лунный день,убывающая Луна в Рыбах.
Стрижка - ужасный день для изменения причёски.
Окраска волос - не стоит красить волосы, можете потерять что-то дорогое для вас.
Маникюр, педикюр - может привести к воспалениям.
Уход за лицом - питание кожи сегодня не уместно.
Уход за телом – все процедуры могут навредить.