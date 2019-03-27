Лунный календарь стрижки, окраски волос, маникюра на апрель 2019

Новости шоу бизнеса: Лучшие дни, когда можно окрашивать и стричь волосы, делать педикюр и маникюр в апреле 2019 года по лунному календарю.

Смотрите подробный лунный календарь для стрижки и окраски волос, маникюра и педикюра в апреле 2019 года и планируйте посещение мастера.

1 апреля 2019 года, 25-26 лунный день, убывающая Луна в Водолее.

Стрижка - в этот день получится привести волосы в порядок.

Окраска волос - русые оттенки сделает вас неотразимой в глазах противоположного пола.

Маникюр, педикюр - с "бриллиантовым" маникюром, будете в тренде.

Уход за лицом - сегодня можно делать только натуральные маски, это придаст коже здоровый вид.

Уход за телом - пластические операции принесут желаемый эффект.

2 апреля 2019 года, 26-27 лунный день, убывающая Луна в Рыбах.

Стрижка - состригая волосы, обречёте себя на неудачу.

Окраска волос - не получится желаемый результат.

Маникюр, педикюр - посвятите этот день борьбе с загрубелой кожей.

Уход за лицом - перенесите все манипуляции на другой день.

Уход за телом - отдохните.

3 апреля 2019 года, 27-28 лунный день, убывающая Луна в Рыбах.

Стрижка - не рекомендуется сегодня стричь волосы. Отдайте предпочтение объемным укладкам - это может принести достаток.

Окраска волос - окрашивать волосы сегодня можно только щадящими красителями.

Маникюр, педикюр - делать маникюр сегодня не рекомендуется, так как в последствии они будут хуже расти, слоиться и ломаться.

Уход за лицом - эффективно лечение угревой сыпи.

Уход за телом - сегодня прекрасный день чтобы отказаться от вредных привычек.

4 апреля 2019 года, 28-29 лунный день, убывающая Луна в Овне.

Стрижка - неудачный день, после стрижки долго будет мучить недомогание.

Окраска волос - отличный день для тонирования.

Маникюр, педикюр - отличный день для массажа ног и рук.

Уход за лицом - идеальный день для подтягивающих масок.

Уход за телом - физическую активность используйте для самомассажа.

5 апреля 2019 года, 29, 30-1 лунный день, новая Луна в Овне.

Стрижка - лучше не стригите волосы в этот день, если не хотите, чтобы Ваш любимый ушел на сторону.

Окраска волос - неблагоприятный день для окраски волос. Волосы потеряют свой блеск, а вы жизненную энергию.

Маникюр, педикюр - подстригать ногти сегодня к ссорам и неудачам. Лучше сегодня начать курс массажа ног, рук и всего тела. Это поможет вам укрепить свой иммунитет.

Уход за лицом - будут полезны успокаивающие маски и ванночки.

Уход за телом - займитесь собой, сделайте расслабляющие ванночки для ног и локтей, сделайте зарядку, посетите сауну или солярий.

6 апреля 2019 года, 1-2 лунный день, растущая Луна в Овне.

Стрижка - сегодня лучше сделать укладку.

Окраска волос - лучше уделить оздоровительным процедурам.

Маникюр, педикюр - маникюр лучше заменить процедурами по уходу за кожей рук.

Уход за лицом - маски с витаминным комплексом отлично усвоятся.

Уход за телом - прекрасное начало для осуществления больших оздоровительных программ.

7 апреля 2019 года, 2-3 лунный день, растущая Луна в Тельце.

Стрижка - стрижка позволит выгодно подчеркнуть ваш образ.

Окраска волос - хорошее время для окрашивания в натуральные оттенки.

Маникюр, педикюр - благоприятный день для ухода за кутикулой.

Уход за лицом - сегодня хорошо использовать эфирные масла для питания кожи.

Уход за телом - лучше займитесь творчеством.

8 апреля 2019 года, 3-4 лунный день, растущая Луна в Тельце.

Стрижка - принесёт пользу самочувствию.

Окраска волос - в этот день итог будет великолепным.

Маникюр, педикюр - маникюр и педикюр никак не повлияют на состояние ногтей.

Уход за лицом - эффективны будут любые маски из глины.

Уход за телом - негативно скажутся на самочувствии любые физические нагрузки.

9 апреля 2019 года, 4-5 лунный день, растущая Луна в Близнецах.

Стрижка - подстригшись, укрепите корни волос.

Окраска волос - благоприятный день для окраски во все оттенки рыжего.

Маникюр, педикюр - обрезание ногтей плохо скажется на ваших отношениях с начальством.

Уход за лицом - благоприятный день для любых операций.

Уход за телом - займитесь фигурным катанием.

10 апреля 2019 года, 5-6 лунный день, растущая Луна в Близнецах.

Стрижка - жесткие волосы станут вашим достоинством, если сделаете стрижку в этот день.

Окраска волос - сегодня стоит задуматься о смене цвета волос.

Маникюр, педикюр - вместе с ногтями уйдет и здоровье.

Уход за лицом - обратите внимание на косметику на основе минеральной воды.

Уход за телом - решайте сами, стоит заниматься телом или нет.

11 апреля 2019 года, 6-7 лунный день, растущая Луна в Раке.

Стрижка - лучше воздержаться от похода к парикмахеру.

Окраска волос - окраска волос станет предметом насмешек.

Маникюр, педикюр - маникюр сделает ногти ломкими и тонкими.

Уход за лицом - сегодня можно применить только скраб.

Уход за телом - не очень удачный день для всяких процедур.

12 апреля 2019 года, 7-8 лунный день, растущая Луна в Раке.

Стрижка - смена причёски заставит вас комплексовать.

Окраска волос - дайте отдых своим волосам.

Маникюр, педикюр - благоприятное время чтобы сделать ванночки для ног.

Уход за лицом - сегодня кожа не нуждается в вашей заботе.

Уход за телом - массаж приведёт к усталости.

13 апреля 2019 года, 8-9 лунный день, растущая Луна во Льве.

Стрижка - стрижка волос благоприятно скажется на общении с противоположным полом.

Окраска волос - окрашивание усилит иммунитет.

Маникюр, педикюр - подходящее время для стимулирования роста ногтей.

Уход за лицом - благоприятный день для процедур по омоложению кожи.

Уход за телом - займитесь питанием кожи.

14 апреля 2019 года, 9-10 лунный день, растущая Луна во Льве.

Стрижка - идеальный день для экспериментов с укладкой, многообразие укладок позволит создавать каждый день новый образ.

Окраска волос - сегодня идеальный день для кардинального изменения цвета волос.

Маникюр, педикюр - красный цвет привлечёт нужного человека противоположного пола.

Уход за лицом - после процедур кожа лица заметно помолодеет.

Уход за телом - точечный массаж существенно замедлит старение.

15 апреля 2019 года, 10-11 лунный день, растущая Луна во Льве.

Стрижка - благоприятный день для стрижек.

Окраска волос - волосы приобретут объем.

Маникюр, педикюр - острые ногти и стилеты к финансовому благополучию.

Уход за лицом - сегодня получится только изменить форму носа.

Уход за телом - уделите внимание бёдрам в спортзале.

16 апреля 2019 года, 11-12 лунный день,растущая Луна в Деве.

Стрижка - превзойдет все ожидания.

Окраска волос - день подходит для экспериментов с неоновыми красками.

Маникюр, педикюр - благоприятный день для любых процедур.

Уход за лицом - практически все средства сегодня могут вызвать аллергию или покраснения.

Уход за телом - проведите процедуры по очищению кожи.

17 апреля 2019 года, 12-13 лунный день, растущая Луна в Деве.

Стрижка - порадует и притянет уважение окружающих.

Окраска волос - окрашивая волосы, отдайте предпочтение мягким красителям.

Маникюр, педикюр - удачный день для похода в салон.

Уход за лицом - неблагоприятный день для пилинга и очищения пор.

Уход за телом - домашние ванночки из соли и мяты прекрасно снимут усталость в ногах.

18 апреля 2019 года, 13-14 лунный день, растущая Луна в Весах.

Стрижка - хороший день для биозавивки.

Окраска волос - лучше не красить волосы в этот день.

Маникюр, педикюр - подпилив ногти ускорите их рост.

Уход за лицом - в этот день лучше отказаться от различных масок.

Уход за телом - татуировка сегодня получится идеально.

19 апреля 2019 года, 14-15 лунный день, полная Луна в Весах.

Стрижка - новая причёска испортит вам настроение.

Окраска волос - окраска волос негативно скажется на самочувствии.

Маникюр, педикюр - сегодня не стоит сильно воздействовать на ногти, лучше просто подпилите их.

Уход за лицом - сегодня можно только слегка подкраситься.

Уход за телом - один из лучших периодов для большинства косметических процедур.

20 апреля 2019 года, 15-16 лунный день, убывающая Луна в Скорпионе.

Стрижка - стрижка станет предметом обсуждений и сплетен.

Окраска волос - благоприятный день для колорирования.

Маникюр, педикюр - парафинотерапия заметно укрепит ногти.

Уход за лицом - не стоит пользоваться косметикой, кожа станет серой и потеряет эластичность.

Уход за телом - посвятите день снятию усталости.

21 апреля 2019 года, 16-17 лунный день, убывающая Луна в Скорпионе.

Стрижка - стрижка принесёт только разочарование.

Окраска волос - смена цвета приведёт к неожиданным приобретениям.

Маникюр, педикюр - займитесь укрепляющими масками для рук и ног.

Уход за лицом - скрабы окажут плохое влияние.

Уход за телом - прекрасный эффект ждите от ручного массажа.

22 апреля 2019 года, 17-18 лунный день, убывающая Луна в Стрельце.

Стрижка - сделает вас моложе и ярче.

Окраска волос - стоит уделить время градуированию.

Маникюр, педикюр - все эксперименты разочаруют.

Уход за лицом - прекрасное время для фруктовых масок.

Уход за телом - хороший день чтобы привыкнуть к контрастному душу.

23 апреля 2019 года, 18 лунный день, убывающая Луна в Стрельце.

Стрижка - подстригитесь сегодня, чтобы привлечь на свою сторону удачу в делах, учебе и бизнесе.

Окраска волос - в этот день разрешается окрашивать волосы только в цвет, который влияет на вас позитивно.

Маникюр, педикюр - маникюр сегодня поможет утвердиться в обществе, повысит ваш авторитет и поможет реализовать талант.

Уход за лицом - сегодня можно делать пластику лица и шеи, удалять нежелательные волосы и новообразования с лица.

Уход за телом - хорошо эпилировать волосы на любых участках тела.

24 апреля 2019 года, 18-19 лунный день, убывающая Луна в Козероге.

Стрижка - подстригитесь сегодня, если хотите привлечь в свою жизнь деньги, финансовое благополучие и повысить свой авторитет в коллективе.

Окраска волос - окрашивать волосы можно в любой цвет.

Маникюр, педикюр - состригать ногти сегодня, вы состригаете свои проблемы.

Уход за лицом - не рекомендуется использование кремов на гормональной основе, а также новых видов косметических средств.

Уход за телом - этот день подходит для нанесения татуировок, пирсинга.

25 апреля 2019 года, 19-20 лунный день, убывающая Луна в Козероге.

Стрижка - идеальный день для смены причёски.

Окраска волос - окраска спровоцирует стресс.

Маникюр, педикюр - подстригите сегодня ногти и успех не покинет вас.

Уход за лицом - подходящее время для отбеливающих масок на тканевой основе.

Уход за телом - сегодня вас порадуют упражнения на растяжку.

26 апреля 2019 года, 20-21 лунный день, убывающая Луна в Козероге.

Стрижка - очень благоприятное время для стрижки.

Окраска волос - волосы станут тусклыми и тонкими.

Маникюр, педикюр - теплые оттенки поспособствуют моральному отдыху.

Уход за лицом - благоприятный день для использования крема от морщин.

Уход за телом - стоит уделить время здоровью кожи.

27 апреля 2019 года, 21-22 лунный день, убывающая Луна в Водолее.

Стрижка - сделает вас неуязвимой перед конкурентами.

Окраска волос - каштановый цвет волос привнесёт в жизнь равновесие.

Маникюр, педикюр - аквариумный маникюр привлечёт приключения и приятные эмоции.

Уход за лицом - поход к дантисту сделает улыбку обворожительной.

Уход за телом - идеальный день чтобы пойти в спортивный зал.

28 апреля 2019 года, 22-23 лунный день, убывающая Луна в Водолее.

Стрижка - сделайте термострижку, это поможет дольше избегать посечённых кончиков.

Окраска волос - идеальный день для окрашивания, даже ярко-синий цвет волос не отпугнет удачу.

Маникюр, педикюр - можно попробовать что-то необычное.

Уход за лицом - нейтральный день для косметических процедур.

Уход за телом - попробуйте домашние скрабы для тела.

29 апреля 2019 года, 23-24 лунный день, убывающая Луна в Рыбах.

Стрижка - неблагоприятный день для стрижки, но удачный для улучшения волос с помощью увлажнения и питания.

Окраска волос - если не хотите навредить волосам, воздержитесь от окрашивания.

Маникюр, педикюр - обрезать ногти не стоит, это принесёт много болезней.

Уход за лицом - после маски лицо будет выглядеть старше.

Уход за телом – в этот день оставьте тело в покое.

30 апреля 2019 года, 24-25 лунный день,убывающая Луна в Рыбах.

Стрижка - ужасный день для изменения причёски.

Окраска волос - не стоит красить волосы, можете потерять что-то дорогое для вас.

Маникюр, педикюр - может привести к воспалениям.

Уход за лицом - питание кожи сегодня не уместно.

Уход за телом – все процедуры могут навредить.