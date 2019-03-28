Маникюр 2019: варианты нейл-арта со стемпингом

Новости шоу бизнеса: Рисунки на ногтях - дело долгое и непростое. Сэкономить время и силы поможет маникюр со стемпингом.

Больше ценится, конечно, ручная работа - например, нейл-арт, в котором каждый завиток со старанием выведен мастером. Но это не значит, что маникюр, выполненный по технологии стемпинга, хуже. Просто подобный дизайн не требует особых усилий: трафарет изображения уже готов, и с помощью штампа его переносят на ногти. Расскажем подробнее о вариантах маникюра со стемпингом.

Черный маникюр с золотым стемпингом

Если выбор пал на классический оттенок, черный, то стемпинг на таком фоне можно выполнить лаком с мерцающей текстурой металлик - серебряным или, скажем, золотым. Особенно выразительным результат будет в случае, если черный фон будет матовым.

Красный маникюр со стемпингом

Даже самые преданные поклонники маникюрной классики иногда устают от однотонного красного покрытия. "Печати" на нескольких ногтях могут исправить ситуацию.

Для рисунков можно использовать контрастные белый и черный цвета, а также более темные оттенки из той же красно-бордовой гаммы.

Учитывая, что такой фоновый цвет обычно хорош и без дополнений, не стоит заполнять всю ногтевую пластину с помощью стемпинга.

Есть и другое решение - не переносить рисунок трафарета с полным нажимом, а оставлять менее заметные следы, как будто на них не хватило краски или они уже чуть выцвели. Благодаря этому получится "состаренный" эффект, который на ногтях выглядит очень благородно.

Френч-маникюр со стемпингом

Стоит ли дополнять французский маникюр стемпингом? Это спорный вопрос. Классический френч с белыми полосками на кончиках ногтей едва ли нуждается в таком декоре. Но можно комбинировать ногти со стемпинг-дизайном и классическим френчем в одном маникюре. Результат будет очень изящным, если сочетать белый цвет с лаками из нежной розовой палитры. Если же вместо белого использовать яркий цвет, то и рисунки на соседних ногтях должны быть цветными, создавая выразительный контраст. Очень красиво будет выглядеть такой стемпинг на прозрачном фоне.

Белый маникюр со стемпингом

На белом фоне стемпинг создаст эффект арт-маникюра независимо от выбранных цветов. Используйте больше двух лаков, наслаивайте друг на друга печатные рисунки контрастных оттенков - расширяя цветовую гамму, вы создадите дизайн, который будет выглядеть по-настоящему художественно.