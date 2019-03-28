Модницы из 80-х: безумные начесы (Фото) В 80-е годы прически создавались по принципу чем больше, тем лучше. Приложила руку к популяризации начесов и восходящая тогда поп-звезда Мадонна, появившаяся на обложке Time с пышной гривой. И понеслась — девушки начали громоздить на голове целые стога.