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Модницы из 80-х: безумные начесы (Фото)
В 80-е годы прически создавались по принципу чем больше, тем лучше. Приложила руку к популяризации начесов и восходящая тогда поп-звезда Мадонна, появившаяся на обложке Time с пышной гривой. И понеслась — девушки начали громоздить на голове целые стога.
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