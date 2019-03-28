Скачать
Четверг, 28.03.2019
Подчеркните свое "я" модными тенденциями: трендовая обувь весны 2019 (Фото)
1 / 12

Подчеркните свое "я" модными тенденциями: трендовая обувь весны 2019 (Фото)

Хотите подчеркнуть свой образ не только прической, одеждой или макияжем, но и обувью? Тогда давайте изучим модные тенденции сезона и разнообразим свой гардероб, привнеся в него изюминку. В нашем топе вас ждут 10 модных тенденций, которые подойдут как поклонницам классики, так и фанаткам молодежного и дерзкого стиля.
miridei.com
Фото: pixabay.com
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

Мода, Обувь, Тренд, Весна, Модная обувь, мода 2019, Весна 2019, Обувь 2019, Мода весна 2019.
17:19 Сегодня Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь