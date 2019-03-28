Подчеркните свое "я" модными тенденциями: трендовая обувь весны 2019 (Фото) Хотите подчеркнуть свой образ не только прической, одеждой или макияжем, но и обувью? Тогда давайте изучим модные тенденции сезона и разнообразим свой гардероб, привнеся в него изюминку. В нашем топе вас ждут 10 модных тенденций, которые подойдут как поклонницам классики, так и фанаткам молодежного и дерзкого стиля.