Маникюр 2019: оригинальные идеи дизайна с фольгой (Фото) Одной из наиболее востребованных фишек сезона является металлический блеск, который в 2019 можно добавлять практически к любому варианту дизайна. Глиттер, втирка и фольга – это, пожалуй, самые популярные у мастеров декоративные тренды, с помощью которых можно создать потрясающие по красоте шедевры на кончиках пальчиков. Маникюр с фольгой 2019 придется по душе практически всем модницам, ведь он смотрится просто великолепно, но при этом насчитывает множество вариаций исполнения, позволяя сохранять индивидуальность.