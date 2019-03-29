Весенний маникюр 2019: дизайн на круглые ногти (Фото) Ногти небольшой длины с округлым срезом выглядят эффектно и модно. Мы подготовили для вас лучшие идеи для ногтей круглой формы. Если вы предпочитаете именно такую форму, то экспериментируйте на всю. Поверьте, вариантов дизайна круглых ногтей предостаточно. Буквы, шашечки, языки пламени, графика и геометрия на круглых ногтях смотрятся красиво и не хуже, чем на ногтях другой формы.