Виктория Бекхэм в образцовой "двойке" посетила Fashion Trust Arabia Awards

Новости шоу бизнеса: Изучаем гардероб гостей премии Fashion Trust Arabia.

По коллекциям Виктории Бекхэм можно с успехом изучать "историю костюма" в современной моде. Вариации на тему безупречного смокинга британский дизайнер каждый раз демонстрирует на собственном примере.

Очередное доказательство тому, что брючный костюм составляет достойную конкуренцию вечерним платьям в пол с перьями и россыпью пайеток на самых престижных ковровых дорожках, Виктория продемонстрировала прошлой ночью.

На торжественный ужин в честь лауреатов церемонии Fashion Trust Arabia Awards в Дохе Бекхэм приехала в образцовой "двойке" собственного авторства, сшитой специально для гала-вечера. Брюки с заниженной талией и приталенный пиджак, небрежно наброшенный на плечи, дополнила шелковая белая блуза с модным в этом сезоне воротником-стойкой с оборками. Олицетворение современного гламура!