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Виктория Бекхэм в образцовой "двойке" посетила Fashion Trust Arabia Awards

Виктория Бекхэм в образцовой "двойке" посетила Fashion Trust Arabia Awards
12:16 Сегодня Телеграф showdream.org Фото: Instagram

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По коллекциям Виктории Бекхэм можно с успехом изучать "историю костюма" в современной моде. Вариации на тему безупречного смокинга британский дизайнер каждый раз демонстрирует на собственном примере.

Очередное доказательство тому, что брючный костюм составляет достойную конкуренцию вечерним платьям в пол с перьями и россыпью пайеток на самых престижных ковровых дорожках, Виктория продемонстрировала прошлой ночью.

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На торжественный ужин в честь лауреатов церемонии Fashion Trust Arabia Awards в Дохе Бекхэм приехала в образцовой "двойке" собственного авторства, сшитой специально для гала-вечера. Брюки с заниженной талией и приталенный пиджак, небрежно наброшенный на плечи, дополнила шелковая белая блуза с модным в этом сезоне воротником-стойкой с оборками. Олицетворение современного гламура!

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Виктория Бекхэм, Церемония, Fashion Trust Arabia Awards, Дох, Торжественный ужин, Черный костюм.
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