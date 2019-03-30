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Суббота, 30.03.2019
Весенний маникюр 2019: яркие и солнечные идеи желтого нейл-арта (Фото)
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Весенний маникюр 2019: яркие и солнечные идеи желтого нейл-арта (Фото)

Каждой девушке весной и летом хочется позитива и ярких красок. Наше настроение отражается буквально на всем: выборе одежды, аксессуаров, макияже и цветовой гамме маникюра. Три трендовых цвета маникюра этого лета: голубой, зеленый и ярко-желтый маникюр. Предлагаем Вам посмотреть оригинальные цветовые сочетания, рисунки и дизайн ногтей желтого цвета.
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Ногти, Маникюр, Стиль, Нейл-арт, Желтый цвет, Весенний маникюр, Желтый маникюр, маникюр 2019.
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