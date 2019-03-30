Весенний маникюр 2019: яркие и солнечные идеи желтого нейл-арта (Фото) Каждой девушке весной и летом хочется позитива и ярких красок. Наше настроение отражается буквально на всем: выборе одежды, аксессуаров, макияже и цветовой гамме маникюра. Три трендовых цвета маникюра этого лета: голубой, зеленый и ярко-желтый маникюр. Предлагаем Вам посмотреть оригинальные цветовые сочетания, рисунки и дизайн ногтей желтого цвета.