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Суббота, 30.03.2019
Plus-size: одежда для девушек с пышными формами (Фото)
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Plus-size: одежда для девушек с пышными формами (Фото)

Если вы обладательница размера plus-size – это вовсе не повод отчаиваться, постоянно во всем себе отказывая, в том числе и в модной, стильной одежде, которой на сегодняшний день пруд-пруди, ведь современный производитель все чаще предлагает новые модели, способные удивить и порадовать женщин с женственными, а также пышными формами. К тому же, соблюдая несколько простых, но при этом главных правил, такие особы прекрасного пола запросто дадут фору грациозным ланям модельных параметров.
omode.info
Фото: omode.info
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Советы, Фигура, Одежда, Стиль, Plus Size, Пышки, Look.
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