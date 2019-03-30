Plus-size: одежда для девушек с пышными формами (Фото) Если вы обладательница размера plus-size – это вовсе не повод отчаиваться, постоянно во всем себе отказывая, в том числе и в модной, стильной одежде, которой на сегодняшний день пруд-пруди, ведь современный производитель все чаще предлагает новые модели, способные удивить и порадовать женщин с женственными, а также пышными формами. К тому же, соблюдая несколько простых, но при этом главных правил, такие особы прекрасного пола запросто дадут фору грациозным ланям модельных параметров.