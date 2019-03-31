Выбросите это: вещи, которые визуально уродуют фигуру (Фото) Практически каждая девушка стремится быть в центре внимания, соответствуя моде, напрочь забывая о том, что есть такие вещи, которые не стоит надевать ни при каких обстоятельствах. Ведь мода – модой, а чувство стиля и собственного достоинства должно быть на первом месте, иначе гонясь за трендовой одеждой, можно дойти до такого абсурда, что любая фигура и образ превратится в бесформенное нечто или же комичную вульгарщину, при виде которой будет дергаться глаз.