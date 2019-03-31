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Воскресенье, 31.03.2019
Выбросите это: вещи, которые визуально уродуют фигуру (Фото)
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Выбросите это: вещи, которые визуально уродуют фигуру (Фото)

Практически каждая девушка стремится быть в центре внимания, соответствуя моде, напрочь забывая о том, что есть такие вещи, которые не стоит надевать ни при каких обстоятельствах. Ведь мода – модой, а чувство стиля и собственного достоинства должно быть на первом месте, иначе гонясь за трендовой одеждой, можно дойти до такого абсурда, что любая фигура и образ превратится в бесформенное нечто или же комичную вульгарщину, при виде которой будет дергаться глаз.
omode.info
Фото: omode.info
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Советы, Фигура, Одежда, Стиль, Look.
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