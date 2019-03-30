Маникюр 2019: формы ногтей, на которые стоит обратить внимание в этом сезоне

Тренды в стиле моды постоянно меняются и перемены не обходят стороной сферу маникюра. Давайте узнаем, какие формы модные в этой сезоне.
Форма ногтей - пуанты
Эта форма являет собой слегка зауженные ногти: нечто среднее между миндалевидной и квадратной. Она визуально удлиняет ногти и делает руку утонченней.
Миндалевидная форма ногтей
Отличной заменой острым ногтям станет миндалевидная форма. Визуально она напоминает орех миндаль, овальный снизу и заостренный на конце. Эта форма универсальна и подойдет даже девушкам, которые не любят длинные ногти.
Квадратная форма ногтей
Квадратные ногти - это классика. Форма подходит девушкам с разными предпочтениями и длиной ногтей. Отращивать слишком длинные ногти такой формы не стоит, потому что короткие квадратные ногти смотрятся гармоничнее.
Овальная форма ногтей
Самой популярной формой ногтей в 2019 будет овальная. Форма выглядит натурально. А все естественное в этом сезоне - главный тренд, так что дерзайте.