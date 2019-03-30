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Маникюр 2019: формы ногтей, на которые стоит обратить внимание в этом сезоне

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Маникюр 2019: формы ногтей, на которые стоит обратить внимание в этом сезоне
16:55 Сегодня Телеграф

Новости шоу бизнеса: Иногда так сложно выбрать форму, которая действительно подойдет и подчеркнет утонченность рук.

Тренды в стиле моды постоянно меняются и перемены не обходят стороной сферу маникюра. Давайте узнаем, какие формы модные в этой сезоне. 

Форма ногтей - пуанты

Эта форма являет собой слегка зауженные ногти: нечто среднее между миндалевидной и квадратной. Она визуально удлиняет ногти и делает руку утонченней.

Миндалевидная форма ногтей

Отличной заменой острым ногтям станет миндалевидная форма. Визуально она напоминает орех миндаль, овальный снизу и заостренный на конце. Эта форма универсальна и подойдет даже девушкам, которые не любят длинные ногти.

Квадратная форма ногтей

Квадратные ногти - это классика. Форма подходит девушкам с разными предпочтениями и длиной ногтей. Отращивать слишком длинные ногти такой формы не стоит, потому что короткие квадратные ногти смотрятся гармоничнее.

Овальная форма ногтей

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Самой популярной формой ногтей в 2019 будет овальная. Форма выглядит натурально. А все естественное в этом сезоне - главный тренд, так что дерзайте.

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