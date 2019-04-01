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Весенний маникюр 2019: самые модные оттенки этого сезона

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Весенний маникюр 2019: самые модные оттенки этого сезона
15:51 Сегодня Телеграф

Новости шоу бизнеса: Весна – это атмосфера, а не только время года.

Вы достаете из шкафа свою любимую белую блузку, наслаждаетесь лучами солнца, сияющими через окно, и барабаните своими глянцевыми ногтями с лавандой по столу, когда мечтаете о планах встретиться с кем-то за чашкой кофе во внутреннем дворике. Нет абсолютно никакой причины, по которой стоит отказываться от яркого и весеннего, свежего маникюра.

Первое о чем стоит задуматься, когда делаешь маникюр, естественно, цвет лака. В этом сезоне приветствуются любые идеи и эксперименты с цветами и оттенками ноготков, но с яркими акцентами.

Лимонно-желтый

Если вы хотите окунуться в весну, имеет смысл начать с маникюра. В журналах начали появляться маникюры в ярком солнечном оттенке, и всем понравилось возвращение к желтому цвету. Это оттенок из пастельных вариантов, но он позволяет чувствовать себя по-весеннему свежей.

Весенний маникюр 2019: яркие и солнечные идеи желтого нейл-арта

Ледяная сирень

Пытаетесь вырваться из своей зоны детского розового комфорта? Попробуйте холодную лаванду. Она такая же мягкая, но придает свежесть цветов. Ледяная сирень великолепна для весны.

Зеленый шалфей

От подводки глаз до ногтей на руках и ногах, зеленый станет основным игроком в цветовой палитре весной 2019 года. Для маникюра стоит выбирать приглушенный, мшистый зеленый оттенок. Этот пастельный зеленый цвет, вдохновленный спокойствием природы. Это вне времени, но в то же время очень модно.

Барвинок

Многим нравится, когда весенние оттенки находятся где-то посреди капризных зимних тонов и ярких летних оттенков. Зимой вы видите много глубоких оттенков, а летом – яркие и неоновые. Весна – это забавное промежуточное звено. Синие лаки – это идеальный переходный цвет, чтобы переходить между сезонами. В этом сезоне особенно актуальным будет оттенок барвинка.

Весенний маникюр 2019: красивые идеи для Ваших ноготков

Неоновый персик

Самый яркий оттенок, который мы увидим в этом сезоне, – это оттенок коралла, цвета года Pantone. Дизайнеры хотели сформулировать подобный оттенок для весны. Последний интересный вариант – неоновый персик, идеальный для ваших ногтей весной 2019-го.

Быстрее настроиться на теплую погоду Вам помогут весенние цвета ноготков. Выбирайте, что ближе по душе, и бегите в своему мастеру.

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