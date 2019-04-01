Безумные тренды 2019: вживление в кожу драгоценных камней (Фото) Недавно в сети появился новенький тренд - вживление микродермалов. Это люди вживляют себя в кожу дракоценные камни или какие-нибудь еще украшения. Это похоже на изощренный пирсинг.