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Вторник, 02.04.2019
Маникюр 2019: универсальные, повседневные варианты дизайна ноготков (Фото)
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Маникюр 2019: универсальные, повседневные варианты дизайна ноготков (Фото)

Маникюр для женщины – это состояние души, а не просто уход за ногтями. Цвет лака, рисунок и дизайн ноготков отражают настроение и эмоциональное состояние, либо же, помогают настроиться, войти в тонус. Модные тенденции маникюра 2019 – это светлые тона, френч маникюр, варианты с блестками и разнообразными сочетаниями техник. Весь год мастера нейл-арта будут делать ставку на универсальный, повседневный стиль ноготков.
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