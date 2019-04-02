Маникюр 2019: универсальные, повседневные варианты дизайна ноготков (Фото)

Маникюр для женщины – это состояние души, а не просто уход за ногтями. Цвет лака, рисунок и дизайн ноготков отражают настроение и эмоциональное состояние, либо же, помогают настроиться, войти в тонус. Модные тенденции маникюра 2019 – это светлые тона, френч маникюр, варианты с блестками и разнообразными сочетаниями техник. Весь год мастера нейл-арта будут делать ставку на универсальный, повседневный стиль ноготков.