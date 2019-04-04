Пожилые модники из Японии, которые всегда одеваются одинаково (Фото)

Бывает довольно сложно подобрать свой собственный наряд, а представьте каково сделать так, чтобы он ещё и соответствовал наряду твоей пары! Думаете, такое возможно? Эта стильная супружеская пара из Японии, которая в этом году будет отмечать 39-летие совместной жизни, доказывает, что да!