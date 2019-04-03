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Маникюр 2019: тенденции и тренды красного маникюра

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Маникюр 2019: тенденции и тренды красного маникюра
15:40 Сегодня Телеграф

Новости шоу бизнеса: В 2019 году алые ноготки особо популярны, так как многие начали давать предпочтение классике.

С таким маникюром вас непременно заметят. С какими цветами у вас ассоциируется весна? Чаще всего - розовый, персиковый, красный. Красный маникюр уже давно находится в разряде классического, но стилисты не унимаются, придумывая различные варианты дизайна.

Красный маникюр для коротких ногтей

Красный маникюр для девушек с короткими ноготками является классическим решением, так как визуально этот цвет способен удлинить их. Преимуществом такого маникюра становится и то, что он идеально подходит к любой одежде.

Маникюр 2019: незаменимый французский дизайн для нежных рук (Фото)

Красный на длинных ногтях

Длинные ногти уже сами по себе являются отличной площадкой для воплощения самых смелых идей. Красный цвет подходит для создания фрэнча или лунного маникюра, украшения фольгой, стразами или нанесения рисунка. При этом наносить оригинальные узоры на каждый пальчик совсем не обязательно. Достаточно просто сделать акцент на 1-2 ноготках.

Красный с черным

Такое сочетание подходит темпераментным и уверенным в себе девушкам. При этом маникюр в черно-красных тонах будет уместен не только на торжестве, но и на деловой встрече. Если к красно-черному маникюру добавить белый цвет, это придаст оттенка романтизма.

Маникюр 2019: универсальные, повседневные варианты дизайна ноготков (Фото)

Красный с белым

Маникюр в красно-белых тонах подходит женственным и романтичным натурам. Такая комбинация применяется не только для лунного и французского маникюра. Оба цвета подходят для создания цветочных орнаментов, нанесения геометрических фигур или просто линий.

Красный с золотым

Такое сочетание выбирают уверенные в себе девушки. Для создания красно-золотой комбинации можно использовать блестящий лак, фольгу и другие украшения. Очень часто золотистая фольга наносится поверх окрашенного в красный цвет ногтя в виде полос. Так же воспользовавшись золотистым лаком можно сделать на красной основе любые абстрактные рисунки.

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Французский маникюр

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Красный лак можно использовать для создания французского маникюра. При этом он может использоваться, как для покрытия ногтевой пластины, так и для выделения края ногтя.

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