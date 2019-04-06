Маникюр 2019: тенденции и тренды стильного френча (Фото) Френч считается одной из самых популярных разновидностей дизайна ногтей. А все благодаря множеству преимущества и достоинств. В этом обзоре посмотрим новые варианты такого традиционного дизайна ногтей, как френч.