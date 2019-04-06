Мода 2019: яркие свадебные аксессуары для невесты (Фото) А как насчет аксессуаров? Сейчас мы расскажем вам о самых классных аксессуарах, которые стали трендами сезона весна-лето 2019. Благодаря этим украшениям вы будете выглядеть идеально на свадьбе вашей подруги.