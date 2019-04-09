Быстрые и красивые прически за 5 минут (Фото) Все мы девушки хотим делать красивые и необычные прически, но не всегда на это у нас хватает времени. Ведь большую часть жизни мы проводим то на работе, то в домашних делах, а на себя красивых не остается порой даже свободного часа. Но выход есть! Быстрые и красивые прически за 5 минут, помогут сделать вам прекрасный образ на весь день, а как сделать их правильно смотрите дальше.