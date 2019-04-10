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Среда, 10.04.2019
Маникюр 2019: Разноцветный дизайн маникюра сезона весна-лето 2019 (Фото)
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Маникюр 2019: Разноцветный дизайн маникюра сезона весна-лето 2019 (Фото)

Самым необычным и удивительным маникюром является вариант из разноцветных оттенков. Именно он имеет множество преимуществ. Ведь яркое ногтевое покрытие всегда заостряет на себе внимание и дает уникальную возможность воплотить в жизнь свои фантазии.
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