Свадебная мода 2019: прекрасные платья от дизайнера из Лос-Анджелеса (Фото) Невероятно красивые свадебные платья от Марка Зунино – видного дизайнера из Лос-Анджелеса. Его наряды настолько прекрасны, что хочется выходить замуж каждый день, лишь бы покрасоваться в этих изумительных подвенечных нарядах. Не верите? Тогда оцените его коллекцию свадебных платьев весны 2019 года.