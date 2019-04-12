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Пятница, 12.04.2019
Свадебная мода 2019: прекрасные платья от дизайнера из Лос-Анджелеса (Фото)
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Свадебная мода 2019: прекрасные платья от дизайнера из Лос-Анджелеса (Фото)

Невероятно красивые свадебные платья от Марка Зунино – видного дизайнера из Лос-Анджелеса. Его наряды настолько прекрасны, что хочется выходить замуж каждый день, лишь бы покрасоваться в этих изумительных подвенечных нарядах. Не верите? Тогда оцените его коллекцию свадебных платьев весны 2019 года.
miridei.com
Фото: pixabay.com
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Мода, Платье, Невеста, Свадебные платья, мода 2019, Свдьба, Марк Зунино.
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