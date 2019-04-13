Дети постоянно куда-то несутся: Андре Тан представил коллекцию детской обуви

Новости шоу бизнеса: Линейка состоит из десяти пар обуви в разных цветах и размерах, практически все существующие модели - это обувь унисекс.

На днях дизайнер Андре Тан представил свою первую коллекцию детской обуви, что стало логичным продолжением уже существующей детской линии, которая была запущена в конце прошлого года.

"Дети постоянно куда-то несутся, их активность не имеет границ и именно поэтому у них должна быть, в первую очередь, качественная обувь, которую мы и создали вместе с компанией LIYA. Мы создали коллекцию не только красивой, а и качественной обуви, все модели, которые вошли в нашу коллекцию, утверждались с ортопедами-травматологами, что дает возможность не выбирать между модным и удобным", - прокомментировал дизайнер.

Линейка состоит из десяти пар обуви в разных цветах и размерах, практически все существующие модели - это обувь унисекс. Супер популярные кроссовки over size подойдут как девочкам, так и мальчикам, ведь это самый значимый обувной тренд последних сезонов. Кроме того, в коллекции есть элегантные балетки для маленьких леди и классические кеды для юных джентльменов.

Кроссовки over size на массивной подошве представлены в нескольких цветовых вариациях, что дает возможность удовлетворить вкус даже самых капризных модников.