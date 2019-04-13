Маникюр 2019: яркость сочных красок в весенне-летнем дизайне ногтей (Фото) Фото-примеры нейл-дизайна излучают восторженность цветения природы, эмоции отдыха у моря или водоема и позитив от простых радостей жизни при виде сочных фруктов, великолепных бабочек или капель росы на цветках и лепестках. Дизайн ногтей может быть яркий, в котором преобладает красный, желтый, голубой и зеленый цвет и спокойный, нежный в пастельных и нюдовых тонах. Для весенне-летнего декорирования нет запретных тем. Солнечные лучи будут прекрасно отражаться в стразах, камифубуках, блестках, битом стекле и от идеально-гладкого зеркального маникюра. Однако не стоит забывать о принципе сбалансированности образа и не перегрузить его излишеством украшений.