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Суббота, 13.04.2019
Весенний маникюр 2019: новинки и тренды на 3D-декор (Фото)
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Весенний маникюр 2019: новинки и тренды на 3D-декор (Фото)

Нейл-мастера, выбиравшие на неделях моды сезона весна-лето - 2019 нежные пастельные оттенки, оказались на этот раз в меньшинстве. Переключив настроение на лето, переходите к необычным бьюти-решениям, которыми не на шутку увлеклись в этом сезоне гуру дизайна ногтей. Среди популярных опций - 3D-декор, накладные пластинки для ногтей и броский нейл-арт.
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Стиль, Новинки, Идеи, Тренды, Нейл-арт, Весенний маникюр, маникюр 2019, Весенний маникюр 2019.
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