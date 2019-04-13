Весенний маникюр 2019: новинки и тренды на 3D-декор (Фото) Нейл-мастера, выбиравшие на неделях моды сезона весна-лето - 2019 нежные пастельные оттенки, оказались на этот раз в меньшинстве. Переключив настроение на лето, переходите к необычным бьюти-решениям, которыми не на шутку увлеклись в этом сезоне гуру дизайна ногтей. Среди популярных опций - 3D-декор, накладные пластинки для ногтей и броский нейл-арт.