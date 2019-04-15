Скачать
Понедельник, 15.04.2019
Нелепые прически, за которые люди готовы выложить кругленькую сумму (Фото)
1 / 10

Нелепые прически, за которые люди готовы выложить кругленькую сумму (Фото)

Правду говорят, что у богатых свои причуды. А с другой стороны, когда есть возможность, то почему бы собственно говоря не гульнуть на широкую ногу. И пока одни считают свои кровные, стараясь то тут то там сэкономить и отложить на светлое будущее, другие, не чураясь собственных доходов выкладывают за банальную стрижку столько, сколько среднестатистическому человеку и не снилось. Вот и получается, что знаменитости-идолопоклонники считают оправданным платить непомерную сумму за то, чтобы их подстригли лучшие парикмахеры в мире. Да вот только результат зачастую как минимум вызывает недоумение на лицах здравомыслящих людей, что, глядя на все вот эти якобы модные и стильные прически диву даются, в чем прикол.
kulturologia.ru
Фото: kulturologia.ru
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

нелепые прически, нелепые стрижки, Самые дорогие прически, Самые дорогие стрижки в мире.
09:57 Сегодня Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь