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Нелепые прически, за которые люди готовы выложить кругленькую сумму (Фото)
Правду говорят, что у богатых свои причуды. А с другой стороны, когда есть возможность, то почему бы собственно говоря не гульнуть на широкую ногу. И пока одни считают свои кровные, стараясь то тут то там сэкономить и отложить на светлое будущее, другие, не чураясь собственных доходов выкладывают за банальную стрижку столько, сколько среднестатистическому человеку и не снилось. Вот и получается, что знаменитости-идолопоклонники считают оправданным платить непомерную сумму за то, чтобы их подстригли лучшие парикмахеры в мире. Да вот только результат зачастую как минимум вызывает недоумение на лицах здравомыслящих людей, что, глядя на все вот эти якобы модные и стильные прически диву даются, в чем прикол.
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