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Не можете определиться с цветом волос: новый тренд 2019 - леопардовые волосы
Сам по себе "леопард" уже давно считается моветоном в мире моды. Принты на одежде, аксессуары и прочее с животным раскрасом.И на недавнем показе мод Versace в Милане прошла мужская коллекция, где модель Жоао Кнорр примерил на себе весьма дерзкий образ: леопардовые прическа и пальто. Такой тренд быстро покорил соцсети. Девушки стали окрашивать волосы, подбирая разные варианты леопарда. Однако длинным волосам держать такую прическу будет трудно, поэтому стоит сделать короткую стрижку.
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