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Среда, 17.04.2019
Маникюр 2019: интересные идеи дизайна ногтей на выпускной (Фото)
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Маникюр 2019: интересные идеи дизайна ногтей на выпускной (Фото)

Маникюр на выпускной должен гармонично сочетаться с платьем и другими деталями вашего праздничного образа. Обратите внимание, что под глянцевые ткани (например, шелк) — выбирают такую же основу для покрытия ногтей. При этом, они не должны быть одного цвета.
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