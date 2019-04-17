Маникюр 2019: интересные идеи дизайна ногтей на выпускной (Фото) Маникюр на выпускной должен гармонично сочетаться с платьем и другими деталями вашего праздничного образа. Обратите внимание, что под глянцевые ткани (например, шелк) — выбирают такую же основу для покрытия ногтей. При этом, они не должны быть одного цвета.