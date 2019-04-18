Мода 2019: стильные образы для женщин, кому за 50

Одежда, которую мы носим, стиль, который предпочитаем, очень многое о нас говорит. Однако когда мы надеваем то, что нам нравится и то, в чем нам комфортно, только тогда мы выглядим намного свежее и моложе. Именно поэтому мы выбрали самые лучшие образы фешн-блогеров, которым за 50 лет. Смело берите с них пример!