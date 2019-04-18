Время для обновления гардероба: сумки сезона весна-лето 2019 Время замечательных тенденций и новых аксессуаров, это лучшее время для обновления гардероба. Клатчи всегда остаются в моде. Они идеально подойдут к праздничному образу, но помните, что вам придется пожертвовать комфортом ради красоты.