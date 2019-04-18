Скачать
Четверг, 18.04.2019
Время для обновления гардероба: сумки сезона весна-лето 2019
1 / 18

Время для обновления гардероба: сумки сезона весна-лето 2019

Время замечательных тенденций и новых аксессуаров, это лучшее время для обновления гардероба. Клатчи всегда остаются в моде. Они идеально подойдут к праздничному образу, но помните, что вам придется пожертвовать комфортом ради красоты.
miridei.com
Фото: pixabay.com
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

Девушки, Мода, Коллекция, Стиль, Сумка, Тренд, Клатч, Сумки весна-лето 2019, Сумка-пояс, Сумка-конверт, Сумка сезона, Сумки сезона.
17:53 Сегодня Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь