Мода 2019: Актуальные тренды женских стрижек на весну-лето (Фото) Этот сезон направленый на экстримальные и яркие тенденции повседневного образа. Также будет актуальным и классический образ для официальных или светских мероприятий. Предлагаем подборку оригинальных стрижек для женщин, которая поможет вам выбрать стильную прическу по душе.