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Пятница, 19.04.2019
Мода 2019: Актуальные тренды женских стрижек на весну-лето (Фото)
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Мода 2019: Актуальные тренды женских стрижек на весну-лето (Фото)

Этот сезон направленый на экстримальные и яркие тенденции повседневного образа. Также будет актуальным и классический образ для официальных или светских мероприятий. Предлагаем подборку оригинальных стрижек для женщин, которая поможет вам выбрать стильную прическу по душе.
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