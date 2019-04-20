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Суббота, 20.04.2019
Прически 2019: повседневные варианты - максимальный результат за минимум времени (Фото)
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Прически 2019: повседневные варианты - максимальный результат за минимум времени (Фото)

К сожалению, ежедневные походы к стилисту позволить себе может не каждая девушка. Поэтому, большинство из нас каждое утро становятся парикмахерами. Главное требование к повседневным укладкам – это простота выполнения, а также устойчивость к различным погодным условиям. Кроме того, важно, чтоб ваша прическа могла легко трансформироваться в более сложный вечерний или торжественный вариант. Правило выполнения укладки заключается в том, что, независимо от длины волос, на них расходуется минимальное количество фиксирующих средств и времени. Остальное — дело техники.
Фото: pixabay.com
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