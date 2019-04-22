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Понедельник, 22.04.2019
Прически 2019: Основные тренды стильной укладки волос на весну-лето (Фото)
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Прически 2019: Основные тренды стильной укладки волос на весну-лето (Фото)

Правильная укладка волос придаст особый шарм женской красоте. Легкие волнистые локоны или прямые, уложенные в хвост, волосы? Выбирать вам. В этой подборке вы сможете присмотреть себе ту укладку, которая будет приятна вам на протяжении всего весеннего и летнего сезона 2019 года.
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