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Понедельник, 22.04.2019
Маникюр 2019: Красивые идеи пасхального дизайна ногтей (Фото)
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Маникюр 2019: Красивые идеи пасхального дизайна ногтей (Фото)

Праздник весны не за горами, так что стоит начинать готовиться и наводить красоту. Не забывай и о маникюре. Именно он может стать главным атрибутом твоего весеннего образа. Здесь столько идей! Только включай фантазию но не бойся ярких экспериментов. На твоих ноготках могут красоваться кролики, цветы или узоры писанок. Мы собрали несколько модных идей для тебя. Вдохновляйся и любой красавицей в этот светлый праздник.
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