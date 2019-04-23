Маникюр 2019: легкий и нежный коралловый (Фото) Когда розовый и оранжевый смешиваются воедино, получается необыкновенно женственный и романтичный коралловый. Цвет набирает популярность в преддверии теплого времени года, когда свою жизнь хочется наполнить теплыми красками. Коралловый маникюр привнесет легкости и нежности в образ. Идеи дизайна ногтей представлены на фото дальше.