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Вторник, 23.04.2019
Маникюр 2019: легкий и нежный коралловый (Фото)
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Маникюр 2019: легкий и нежный коралловый (Фото)

Когда розовый и оранжевый смешиваются воедино, получается необыкновенно женственный и романтичный коралловый. Цвет набирает популярность в преддверии теплого времени года, когда свою жизнь хочется наполнить теплыми красками. Коралловый маникюр привнесет легкости и нежности в образ. Идеи дизайна ногтей представлены на фото дальше.
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