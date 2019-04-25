Советы красоты: декольте по типу фигуры Декольте – один из лучших способов подчеркнуть красоту женского тела. Однако непросто выбрать подходящую форму декольте под конкретный тип фигуры. Мы расскажем, как это сделать. Существует множество форм декольте, различных по стилю и по предназначению (подчеркнуть грудь, шею, плечи и т.д.). Помните, что речь идет о том, чтобы правильно научится подбирать декольте, ведь женственность, естественность и элегантность – залог женской красоты и успеха образа, который вы стремитесь создать.