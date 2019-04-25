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Четверг, 25.04.2019
Советы красоты: декольте по типу фигуры
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Советы красоты: декольте по типу фигуры

Декольте – один из лучших способов подчеркнуть красоту женского тела. Однако непросто выбрать подходящую форму декольте под конкретный тип фигуры. Мы расскажем, как это сделать. Существует множество форм декольте, различных по стилю и по предназначению (подчеркнуть грудь, шею, плечи и т.д.). Помните, что речь идет о том, чтобы правильно научится подбирать декольте, ведь женственность, естественность и элегантность – залог женской красоты и успеха образа, который вы стремитесь создать.
miridei.com
Фото: pixabay.com
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Мода, Советы, Фигура, Красота, Стиль, Декольте.
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