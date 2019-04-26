Стильная семья: одинаковые наряды от матери и сына из Бангкока (Фото)

Паттхараполь и Ли Пуэньбунпра - одержимые модой мать и сын из Бангкока. Они стали знаменитыми благодаря своим безупречно стильным и идеально согласованным нарядам. Оригинальный дуэт удивляет всех и набрал более 130 000 подписчиков со всего мира в Inatagram.