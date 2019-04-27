Прически 2019: Неординарные стрижки сезона весна-лето от известных модных домов (Фото) Мировые показы всегда переворачивают мир моды, вводят новые тенденции и удивляют совсем уж экстремальными образами. Например, знаменитые бренды порадовали необычными тенденциями в макияже, а Неделя моды в Милане удивила стильными образами от кутюр. Сейчас мы предлагаем вам 15 смелых стрижек, которые создали знаменитые бренды для своих новых показов.