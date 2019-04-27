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Маникюр 2019: Пасхальный декор ногтей к празднику (Фото)
Праздник весны не за горами, так что стоит начинать готовиться и наводить красоту. Не забывай и о маникюре. Именно он может стать главным атрибутом твоего весеннего образа. Здесь столько идей! Только включай фантазию но не бойся ярких экспериментов. На твоих ноготках могут красоваться кролики, цветы или узоры писанок.
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