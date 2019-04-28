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Маникюр 2019: стильные минималистические идеи нейл-арта (Фото)
Сезон весна-лето 2019 диктует нам эффектные варианты нейл-арта. В тренде - яркий маникюр с минималистичным дизайном. Советуем особенно присмотреться к красному нейл-арту.
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