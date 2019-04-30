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Английская певица Джорджа Смит: Лицо новой линейки одежды Christian Dior

Английская певица Джорджа Смит: Лицо новой линейки одежды Christian Dior
21:35 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Феерический показ и представление новой коллекции от Christian Dior прошло в Марракеше накануне, 29 апреля.

Так, шоу под названием Cruise 2020 прошло в необычном месте и с невероятным антуражем. Однако во время презентации коллекции Мария Грация Кюри, которая является директором модного дома, удивила не только организацией мероприятия, но и новыми назначениями.

Послом (представителем) следующей линейки косметических средств станет 21-летняя английская певица. Джорджа Смит уже смогла добиться немалых успехов в музыкальной карьере, а именно получить номинацию в премии Золотой глобус-2019, а теперь будет иметь честь сотрудничать с одним из самых знаменитых брендов в мире.

По словам представителей Джорджа Смит наработала свой стиль, который уже стал достаточно узнаваемым, а также она активно отстаивает политические и феминистские темы, поэтому будет в определенной степени примером для женщин, которые пользуются косметикой Dior.

Ранее мы писали о том, что директор модного дома Dior Мария Грация Кьюри устроила феерический круизный показ в имперском городе – Марракеше.

Арт-директор модного дома Christian Dior Мария Грация Кьюри в очередной раз смогла удивить и покорить сердца ценителей моды и тех, кто чтит уровень организации и истинное величественное шоу. Вечером 29 апреля в Марракеше состоялся круизный показ бренда Dior, во время которого представители марки представили более 113 видов нарядов. Имперский город не зря был выбран для презентации новой коллекции. Сам Ив Сен-Лоран вдохновлялся им во времена управления модным домом.

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Все по теме:

Мария Грация Кьюри, Джорджа Смит, Новое лицо Christian Dior, Английская певица, Cruise 2020.
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