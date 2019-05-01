Прически 2019: Модные детские стрижки для девочек на сезон весна-лето (Фото) Неряшливые локоны в 2019 году не будут в моде, поэтому всем девочкам и их мамам стоит запастись некоторыми модными прическами. Ведь на каждый день модной девочке нужна интересная прическа, с которой она не будет отставать от сверстниц.