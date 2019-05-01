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Среда, 01.05.2019
Прически 2019: Модные детские стрижки для девочек на сезон весна-лето (Фото)
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Прически 2019: Модные детские стрижки для девочек на сезон весна-лето (Фото)

Неряшливые локоны в 2019 году не будут в моде, поэтому всем девочкам и их мамам стоит запастись некоторыми модными прическами. Ведь на каждый день модной девочке нужна интересная прическа, с которой она не будет отставать от сверстниц.
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