Маникюр 2019: Уникальный дизайн весеннего маникюра фисташкового цвета (Фото)

Зеленый цвет любят психологи, астрологи и мастера энергетических практик. Он несет в себе оптимизм и спокойствие, уравновешенность и уверенность. Лицезрение собственных ручек с фисташковыми ноготками - истинное удовольствие, особенно если тон лака подобран правильно. Оригинальность, насыщенность, разноплановость и глубина - вот что делает маникюр с фисташковым лаком актуальным для любого сезона и события.