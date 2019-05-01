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Среда, 01.05.2019
Маникюр 2019: Уникальный дизайн весеннего маникюра фисташкового цвета (Фото)
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Маникюр 2019: Уникальный дизайн весеннего маникюра фисташкового цвета (Фото)

Зеленый цвет любят психологи, астрологи и мастера энергетических практик. Он несет в себе оптимизм и спокойствие, уравновешенность и уверенность. Лицезрение собственных ручек с фисташковыми ноготками - истинное удовольствие, особенно если тон лака подобран правильно. Оригинальность, насыщенность, разноплановость и глубина - вот что делает маникюр с фисташковым лаком актуальным для любого сезона и события.
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