Маникюр 2019: красивый и элегантный черный (Фото) К счастью, современная мода не столь строга к этому цвету. При соблюдении определенных условий черные ногти будут смотреться красиво и элегантно. Больше всего такой цвет подойдет для маленьких ногтей с округленными краями. Можно накрасить черным лаком и квадратные ногти, только они должны быть с идеальной геометрией. Такой маникюр стильный и в то же время строгий. Черный можно использовать как сам по себе, так и в качестве основы. С его помощью можно создать несколько самых шикарных вариантов. Черный цвет можно сочетать с любым: нежно-розовым, лиловым, голубым, желтым, зеленым, лавандовым.