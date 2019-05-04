Уникальные ретро-прически 1950-х годов (Фото)

Парикмахерское искусство зародилось еще в Древнем египте, примерно два тысячелетия назад. С тех пор женщины всегда старались украсить себя красивой прической, а мастера старались создать у них на голове нечто экстраординарное. В этой коллекции фотографий из книги С.Г. Флитмана (S.G. Flitman) 1959 года, посвященной парикмахерскому искусству, вы увидите прически, которые мастера того времени создавали во время парикмахерских конкурсов.