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Воскресенье, 05.05.2019
Уникальные ретро-прически 1950-х годов (Фото)
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Уникальные ретро-прически 1950-х годов (Фото)

Парикмахерское искусство зародилось еще в Древнем египте, примерно два тысячелетия назад. С тех пор женщины всегда старались украсить себя красивой прической, а мастера старались создать у них на голове нечто экстраординарное. В этой коллекции фотографий из книги С.Г. Флитмана (S.G. Flitman) 1959 года, посвященной парикмахерскому искусству, вы увидите прически, которые мастера того времени создавали во время парикмахерских конкурсов.
bugaga.ru
Фото: bugaga.ru
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Ретро-прически, Классическая мода, Прически 1950-х годов.
03:47 Сб, 4 Май 2019 Телеграф
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