Маникюр 2019: что не стоит делать с ногтями перед походом к нейл-мастеру

Новости шоу бизнеса: Каждый мастер маникюра не понаслышке знает, что некоторые клиенты губят свои собственные руки.

Какие именно действия не стоит делать перед походом в салон красоты на маникюр.

Обрезать кутикулу

Это действие номер один под запретом перед походом к мастеру маникюра. Почему это не стоит делать? Чаще всего женщины не способны удалить кутикулу "чисто", так чтобы не оставалось заусенцев, ранок, кровавых подтеков, ссадин, "гуляющей" линии среза. Да, мы понимаем, что отросшая кутикула смотрится, но это дело лучше доверить своему мастеру маникюра, а не делать самому.

Придавать форму ногтям

То же самое можно сказать о придании формы своим ногтям. Только профессионал должен подбирать форму и длину ногтевой пластины, которые подойдут именно вам. Если вы будете делать это сами, тем более неправильными инструментами (например, кусачками), то велика вероятность нанести себе увечье или привести к серьезным проблемам с ногтями — расслоение или врастание.

Наводить красоту

Если на ваших руках имеются серьезные повреждения - раны, ожоги, порезы, раздражения или высыпания — то лучше отложить поход к мастеру маникюра до того времени, пока они не заживут. Не стоит маскировать повреждения, потому что все химические вещества, которые используются во время маникюра, могут вызвать болезненные ощущения, а в худшем случае инфицирование и большие проблемы.

Снимать гель-лак

Ни в коем случае не надо делать этого перед походом к мастеру маникюра. Дело в том, что самостоятельное снятие гель-лака может привести к повреждениям ногтевой пластины. Если вы используете специальное средство, то можно даже повредить кожу вокруг ногтя или кутикулу, так как оно "впивается" во все окружающее пространство, пересушивая кутикулу и кожу. А при использовании палки есть вероятность повредить верхний слой ногтя, могут образоваться вмятины, шероховатости, продольные полосы, расслоение и истончение ногтя.

Забывать об уходе за ногтями

Это, скорее, относится не к периоду непосредственно перед посещением мастера маникюра, а ко времени между процедурами. Домашний уход является залогом красоты и здоровья ваших ногтей. Обязательно прислушивайтесь к советам мастера маникюра. Например, используйте масло для кутикулы или крем для рук. Если же мастер маникюра посоветовал отказаться на время от гель-лака, то не надо игнорировать такие требования. Профессионалу всегда виднее, как правильно поступить в конкретной ситуации.