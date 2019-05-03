Скачать
Воскресенье, 05.05.2019
Коболев назвал две самые неотложные реформы
Коболев назвал две самые неотложные реформы
В Одесской области СБУ блокировала контрабанду табака
В Одесской области СБУ блокировала контрабанду табака
Украинский кикбоксер выиграл три боя за вечер (Видео)
Украинский кикбоксер выиграл три боя за вечер (Видео)
Нежданчик: "бородатая" невеста подкралась к жениху
Нежданчик: "бородатая" невеста подкралась к жениху

Маникюр 2019: что не стоит делать с ногтями перед походом к нейл-мастеру

Смотрите фото (3)
Маникюр 2019: что не стоит делать с ногтями перед походом к нейл-мастеру
22:16 Пт, 3 Май 2019 Телеграф medikforum.ru Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса: Каждый мастер маникюра не понаслышке знает, что некоторые клиенты губят свои собственные руки.

Какие именно действия не стоит делать перед походом в салон красоты на маникюр.

Обрезать кутикулу

Это действие номер один под запретом перед походом к мастеру маникюра. Почему это не стоит делать? Чаще всего женщины не способны удалить кутикулу "чисто", так чтобы не оставалось заусенцев, ранок, кровавых подтеков, ссадин, "гуляющей" линии среза. Да, мы понимаем, что отросшая кутикула смотрится, но это дело лучше доверить своему мастеру маникюра, а не делать самому.

Придавать форму ногтям

То же самое можно сказать о придании формы своим ногтям. Только профессионал должен подбирать форму и длину ногтевой пластины, которые подойдут именно вам. Если вы будете делать это сами, тем более неправильными инструментами (например, кусачками), то велика вероятность нанести себе увечье или привести к серьезным проблемам с ногтями — расслоение или врастание.

Наводить красоту

Если на ваших руках имеются серьезные повреждения - раны, ожоги, порезы, раздражения или высыпания — то лучше отложить поход к мастеру маникюра до того времени, пока они не заживут. Не стоит маскировать повреждения, потому что все химические вещества, которые используются во время маникюра, могут вызвать болезненные ощущения, а в худшем случае инфицирование и большие проблемы.

Снимать гель-лак

Ни в коем случае не надо делать этого перед походом к мастеру маникюра. Дело в том, что самостоятельное снятие гель-лака может привести к повреждениям ногтевой пластины. Если вы используете специальное средство, то можно даже повредить кожу вокруг ногтя или кутикулу, так как оно "впивается" во все окружающее пространство, пересушивая кутикулу и кожу. А при использовании палки есть вероятность повредить верхний слой ногтя, могут образоваться вмятины, шероховатости, продольные полосы, расслоение и истончение ногтя.

Слоение ногтей: 5 неочевидных причин

Забывать об уходе за ногтями

Это, скорее, относится не к периоду непосредственно перед посещением мастера маникюра, а ко времени между процедурами. Домашний уход является залогом красоты и здоровья ваших ногтей. Обязательно прислушивайтесь к советам мастера маникюра. Например, используйте масло для кутикулы или крем для рук. Если же мастер маникюра посоветовал отказаться на время от гель-лака, то не надо игнорировать такие требования. Профессионалу всегда виднее, как правильно поступить в конкретной ситуации.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (3)

Все по теме:

Мода, Ногти, Маникюр, Мастер маникюра, что не нужно делать перед походом к мастеру маникюра.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Динамо не смогло обыграть Александрию
02 Ляшко объяснил, почему не приехал на встречу с Зеленским
03 Горбатюк готов возглавить ГПУ
04 Шахтер 5:0 Львов: события матча (Видео)
05 Вятрович об идее проведения инаугурации 19-го мая: Дата крайне неудачная
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
В Днепре оборвался лифт с людьми
В Днепре оборвался лифт с людьми
Армия Израиля нанесла ракетные удары в секторе Газа
Армия Израиля нанесла ракетные удары в секторе Газа
На Донетчине задержан торговец боеприпасами
На Донетчине задержан торговец боеприпасами
Эффектная сетка: светская львица Кайли Дженнер вышла в свет
Эффектная сетка: светская львица Кайли Дженнер вышла в свет
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь